Slovenski zdravniki zahtevajo izpolnjevanje pogoja PC SiOL.net V Slovenskem zdravniškem društvu pozivajo DZ, da sledi evropskim in svetovnim zgledom in v letu 2022 zahteva izpolnjevanje pogoja PC (preboleli, cepljeni) oziroma obvezno cepljenje proti covid-19. Zdravniki želijo v novem letu vsem bolnikom ponovno omogočiti normalno dostopnost zdravljenja vseh bolezni, za kar je ključno cepljenje, so poudarili.

