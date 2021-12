Mineva leto dni od začetka cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji 24ur.com V ponedeljek bo minilo eno leto, odkar se je v Sloveniji začelo cepljenje proti covidu-19. Ob omejenih količinah so bili sprva do njega upravičeni le stanovalci domov za starejše in najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci. Cepiva so danes dostopna vsakomur, možno pa se je tudi cepiti s poživitvenim odmerkom. Tega je do zdaj prejelo 445.596 oseb. Za prvi odmerek se je medtem odločilo 59 odstotko...

