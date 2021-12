Po precepljenosti je Slovenija na repu EU Primorske novice Danes mineva leto dni, odkar se je v EU začelo cepljenje proti covidu-19. Slovenija je po precepljenosti na repu EU, a ko cepiva še niso bila dostopna vsakomur, ni kazalo, da bo šlo tako počasi. Starejši v domovih za upokojence, ki so imeli prednost pri cepljenju, so brez velikega oklevanja zavihali rokav. Namesto 70-odstotne precepljenosti, ki naj bi jo dosegli do poletja, je v Sloveniji danes polno cepljenih 56 odstotkov ljudi.

