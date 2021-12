Vreme: oblačno Dnevnik Vreme bo pretežno oblačno, na jugu Slovenije bodo še manjše plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj celzija.

