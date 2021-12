DZ soglašal z zakonom o debirokratizaciji Primorske novice DZ je včeraj s 46 glasovi za in 41 proti potrdil zakon o debirokratizaciji. Ta bo po mnenju vlade in koalicije olajšal dostop do javnih storitev in ukinil nekatera administrativna bremena. Nasprotoval mu je del opozicije, kjer so opozarjali, da je bil pripravljen mimo vseh običajnih procesov.

