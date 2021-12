PKP 10 razdelil poslance: Zmazek z bonbončki za privilegirane ali pomoč za najbolj ranljive skupine? Večer Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog desetega protikoronskega zakona (PKP 10), ki prinaša za najmanj 180 milijonov evrov dodatnih ukrepov. PKP 10 med drugim prinaša tudi začasno zvišanje najvišjega plačnega razreda za zdravnike in zobozdravnike s 57. na 63 plačni razred, solidarnostni dodatek za upokojence s pokojninami do 714 evrov ter podaljšanje lanskih turističnih bonov do konca junija prihodnje leto.

