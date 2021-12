Dodatni ukrepi v boju proti covid-19 Vlada RS DZ je sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19. Gre za že deseti protikoronski zakon, ki prinaša nove dodatke in podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe. Med drugim podaljšuje pravico do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojenčke do 30. junija 2023 in predvideva izplačilo solidarnostnega dodatka tistim, ki prejemajo pokojnino do vključno 732 evrov. Zakon še ni stopil v veljavo.

Sorodno





































































































































Oglasi Omenjeni korona virus

pokojnine Najbolj brano Osebe dneva Meta Hrovat

Borut Pahor

Ana Bucik

Tina Robnik

Franc Rode