Takšno vreme nas čaka Lokalec.si Danes bo precej jasno, več oblačnosti bo na severovzhodu. Marsikje po nižinah in tudi na Primorskem se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 11 °C. Zvečer se bo oblačnost povečala. Ponoči bo v severni polovici Slovenije prehodno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, ob morju okoli 6 °C. Jutri bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, ...

