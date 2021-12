Za množično zastrupitev kriv tatarski biftek, to je mesnica, kjer so ga prodajali Lokalec.si Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da poteka izredni inšpekcijski pregled Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v mesno predelovalnem obratu v Ilirski Bistrici zaradi ugotavljanja vzroka zdravstvenih težav, ki jih je imelo v zadnjih dneh več ljudi. Po do sedaj zbranih podatkih, je približno 70 ljudi iz Ilirske Bistrice v dneh od 25. – ...

