Inšpekcijski pregled mesnice v Ilirski Bistrici ni pokazal nepravilnosti SiOL.net Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v izrednem inšpekcijskem pregledu v mesnopredelovalnem obratu in prodajalni v Ilirski Bistrici ni ugotovila nepravilnosti. Vzrok večjega števila okužb še vedno ni znan, ali so bili vzrok zanje mesni proizvodi, pa bo znano predvidoma v prihodnjih dneh.

