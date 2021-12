Proračun do konca novembra z 2,5 milijarde evrov primanjkljaja, inflacija 4,9-odstotna Dnevnik Prihodki državnega proračuna so v prvih enajstih mesecih dosegli 10,06 milijarde evrov, odhodki so se povečali za 12,60 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako znašal 2,54 milijarde evrov. Zaradi ukrepov države za omilitev posledic epidemije covida-19...

