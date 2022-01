V FJK so danes ob 3798 PCR testiranjih potrdili 667 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 17,56-odstoten. Opravili so še 7322 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 934 novih okužb (delež 12,76-odstoten). Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 354 bolnikov s covidom-19, kar je 19 več kot v soboto, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 41, šes ...