Rekordno število okužb v Istri in porast na Hrvaškem Primorski dnevnik V Istrski regiji so danes ob 719 PCR testiranjih potrdili 259 novih okužb z novim koronavirusom, kar je nov rekord novih dnevnih okužb. Ozdravelo je 143 bolnikov s covidom-19. V puljski bolnišnici ze zdravi 80 bolnikov s covidom-19, od katerih 8 potrebuje intenzivno zdravljenje. Včeraj so umrli štirje bolniki s covidom-19. Število okužb narašča tudi na celotnem Hrvaškem. Danes so jih potrdili 8817, ...

