Zaradi burje zaprt del primorske avtoceste SiOL.net Primorska avtocesta je zaradi močnega vetra zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina, zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani, kažejo podatki Prometno-informacijskega centra za državne ceste. Agencija za okolje pa opozarja, da bodo do srede zjutraj najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.

