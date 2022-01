V izolaciji okoli 32.000 ljudi, število oseb v karanteni ni povsem jasno 24ur.com Minister za zdravje Janez Poklukar je nedavno posvaril, da bi se lahko zaradi omikrona v sočasni izolaciji in karanten znašlo 400.000 oseb, kar bi ohromilo delovanje družbe. In kako daleč smo do tega scenarija? V izolaciji naj bi bilo 32.000 ljudi, v karanteni pa po podatkih ministrstva za zdravje 25.700. Torej do uresničitve pesimistične napovedi manjka še več kot 342.000 izolacij oz. karanten. ...

