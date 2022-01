V Uradnem listu je bila objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1. januarja 2022 znaša 1.074,43 eurov bruto in se je zvišala za 50,19 evra. V kratkem bo v Uradnem listu objavljena tudi odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je vezana na višino minimalne plače. Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dij ...