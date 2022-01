Mlada Slovenija je objavila posnetek, s katerim razkrivajo, kdo je tisti, ki ne želi sodelovati in izključuje. Izpostavili so primer šefice Inštituta 8. marec Nike Kovač, ki je na novinarski konferenci 10. januarja napovedala, da bodo podporo omenjenega inštituta napovedali le strankam, ki ne bodo šle v vlado z Janezom Janšo ali Novo Slovenijo. Nasprotno pa v Novi Sloveniji in SDS niso izključeval ...