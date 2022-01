V kratkem zvišanje najnižje urne postavke za študentsko delo Večer Najnižja urna postavka za delo dijakov in študentov se bo v kratkem zvišala na 6,17 evra bruto, je danes objavilo ministrstvo za delo. To je 28 centov več, kot velja zdaj, uveljavljeno pa bo z objavo odredbe o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del v uradnem listu.

