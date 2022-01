Na račune upokojencev nižjimi pokojninami in invalidov bo nakazan solidarnostni dodatek RTV Slovenija Upokojenci z nižjimi pokojninami in prejemniki invalidskih nadomestil bodo danes prejeli solidarnostni dodatek, ki ga predvideva deseti protikoronski zakon. Odvisen je od višine pokojnine oziroma nadomestila in znaša od 130 do 300 evrov.

