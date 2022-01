Novogradec: Slovenski ribiči nimajo več flote, ki bi dopuščala ribolov do Umaga RTV Slovenija Slovenski ribiči so o dogovoru, po katerem bi lahko lovili znotraj hrvaških teritorialnih voda do Umaga, hrvaški ribiči pa v slovenskih do Kopra, obveščeni le iz medijev, je pojasnil piranski ribič Zlatko Novogradec, ki sicer takšne rešitve ne podpira.

