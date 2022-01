Policija pridržala tri osumljence, ki naj bi dekleta v Mariboru silili v prostitucijo 24ur.com Mariborski kriminalisti so obravnavali kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Tega so so osumljeni 53-letna državljanka Slovenije, 71-letni državljan Slovenije in 56-letna državljanka Srbije. Žrtve trgovine z ljudmi so dobile krizno namestitev.

