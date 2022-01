Neverjetno! 71-letni Mariborčan prodajal Kolumbijke in Venezuelke in jih silil v prostitucijo Nova24TV V okolici Maribora so izvedli hišne preiskave pri treh ljudeh zaradi suma trgovine z ljudmi. 71- letnik naj bi prodajal Kolumbijke in Venezuelke. Mariborski kriminalisti so 16. januarja pred preiskovalnega sodnika privedli 53-letno državljanko Slovenije, 71-letnega državljana Slovenije in 56-letno državljanko Srbije. Vse tri sumijo, da so v nočnem lokalu v bližini Maribora dekleta silili v prostit ...

