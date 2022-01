Osumljeni trgovine z ljudmi in siljenja v prostitucijo na prostosti 24ur.com 53-letnica, 71-letnik in 56-letnica, ki so jih mariborski kriminalisti prijeli zaradi trgovine z ljudmi in siljenja v prostitucijo, so na prostosti. Preiskovalni sodnik jim je sicer odredil pripor, vendar pa je zunajrazpravni senat ugodil pritožbi zagovornikov in osumljence spustil na prostost.

