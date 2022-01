V Mariboru prijeta trojica, ki naj bi Venezuelke in Kolumbijke silila v prostitucijo RTV Slovenija Mariborski kriminalisti so prijeli trojico, 53-letno žensko, 71-letnega moškega in 56-letno srbsko državljanko, ki jih sumijo kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Policisti so bili obveščeni, da v nočnem lokalu pri Mariboru dekleta silijo v prostitucijo.

