WHO: Število novih okužb v Afriki pada RTV Slovenija Število novih primerov okužb z novim koronavirusom v Afriki pada prvič, odkar je širjenje različice omikron doseglo vrhunec, je v četrtek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). 56-dnevni izbruh so opisali kot doslej najkrajšega v Afriki.

Sorodno



Oglasi