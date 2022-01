Kdo v veliki finale? SiOL.net Na rokometnem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem se je v sredo končal drugi del tekmovanja, osrednja dvorana v Budimpešti pa bo konec tega tedna gostila najbolj prestižne tekme na turnirju. Prva polfinalna tekma med Španijo in Dansko se bo danes začela ob 18. uri, druga med Francijo in Švedsko pa ob 20.30. Še pred tem bo na sporedu tekma za peto mesto med Islandijo in Norveško.

