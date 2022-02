Cestninske vinjete v obliki nalepk so se poslovile, veljajo le še elektronske vinjete RTV Slovenija Za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah so z začetkom februarja obvezne e-vinjete, ki so vezane na registrsko številko vozila. Letne e-vinjete veljajo eno leto od izbranega datuma, ki ga vozniki določijo ob nakupu.

