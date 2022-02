V snežnem plazu na Tirolskem pet mrtvih 24ur.com Na avstrijskem Tirolskem so v snežnem plazu po prvih informacijah umrli štirje ljudje, eno osebo so še pogrešali, so sporočili iz centra za nujno pomoč in reševanje te zvezne dežele. Kasneje so sporočili, da so našli tudi peto osebo. Še en član šestčlanske smučarske skupine je preživel in so ga odpeljali v bolnišnico, pa so povedali pri policiji. Identiteta in narodnost žrtev za zdaj nista znani....

Sorodno







Oglasi Omenjeni Avstrija

Helikoptersko reševanje

Švica Najbolj brano Osebe dneva Rok Marguč

Žan Košir

Ilka Štuhec

Cene Prevc

Anže Lanišek