Snežni plazovi v Avstriji zahtevali osem življenj 24ur.com Avstrijske oblasti so sporočile, da je v treh snežnih plazovih v severni Avstriji umrlo osem ljudi, med njimi štirje švedski državljani. Največ življenj so plazovi terjali na Tirolskem. Reševalci opozarjajo, da so razmere v avstrijskih gorah zelo zahtevne.

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Avstrija

Švica Najbolj brano Osebe dneva Nika Križnar

Urša Bogataj

Ema Klinec

Špela Rogelj

Peter Prevc