V snežnem plazu na Tirolskem pet mrtvih SiOL.net Na avstrijskem Tirolskem je v snežnem plazu danes umrlo pet ljudi. Še en član šestčlanske smučarske skupine je preživel in so ga odpeljali v bolnišnico, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedali pri policiji. Identiteta in narodnost žrtev še vedno nista znani.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Avstrija

Helikoptersko reševanje

Švica Najbolj brano Osebe dneva Timi Zajc

Peter Prevc

Anže Lanišek

Cene Prevc

Rok Marguč