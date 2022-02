Snežni plazovi v Avstriji odnesli osem življenj Primorske novice Trije snežni plazovi so ta konec tedna v severni Avstriji odnesli osem življenj, med njimi tudi štirih švedskih državljanov, so danes sporočile avstrijske oblasti. Največ življenj so terjali na Tirolskem, kjer se je v minulih dneh sprožilo nenavadno veliko število snežnih plazov.

