V snežnem plazu na Tirolskem štirje mrtvi 24ur.com Na avstrijskem Tirolskem so v snežnem plazu umrli štirje ljudje, eno osebo še pogrešajo, so sporočili iz centra za nujno pomoč in reševanje te zvezne dežele. Identiteta in narodnost žrtev za zdaj nista znani.

