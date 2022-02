Maruša Ferk 23., biatlonki pod pričakovanji, slovenski orli po vstopnico za sobotno tekmo Sportal Sedmi dan zimskih olimpijskih iger na Kitajskem je kot prva od slovenskih športnikov nastopila Maruša Ferk Saioni in v superveleslalomu zasedla 23.mesto. Biatlonki Polona in Živa Klemenčič sta na sprinterski preizkušnji zasedli 59. in 79. mesto, najboljši slovenski tekačev na 15 km je bil Miha Ličef na 55. mestu. Pravkar potekajo kvalifikacije smučarskih skakalcev na veliki napravi, v katerih si b...

