Riiber z gromozansko napako omogočil olimpijsko zlato rojaku Graabaku Dnevnik Norvežan Jørgen Graabak je z izjemnim tekom prišel do olimpijskega zlata na posamični tekmi na veliki skakalnici v nordijski kombinaciji. Posebno zgodbo je spisal njegov rojak in najboljši kombinatorec zadnjih let Jarl Magnus Riiber, ki je v...

