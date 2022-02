Rusinjam naslov v tekaški štafeti na OI v Pekingu Sportal Julija Stupak, Natalija Neprjajeva, Tatjana Sorina in Veronika Stepanova so osvojile zlato medaljo za Ruski olimpijski komite v štafeti 4 x 5 km na olimpijskih igrah v Pekingu. Druge so bile presenetljivo smučarske tekačice iz Nemčije z 18,2 sekunde zaostanka, tretje pa Švedinje (+20,7).

