Še nekaj sonca in prijetne temperature, v začetku tedna pa to SiOL.net Danes bo pretežno jasno, sprva bo nad severno polovico Slovenije še nekaj oblačnosti. Burja na Primorskem bo dopoldne povsod ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10 stopinj Celzija.

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Žan Kranjec

Luka Dončić

Jakov Fak

Ilka Štuhec

Jure Košir