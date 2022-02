Danes ne pozabite dežnika, vreme bo muhasto #video SiOL.net Danes bodo padavine zajele vso Slovenijo, jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, v petek pa bo precej sončno in toplo vreme. Najnižje jutranje temperature lahko pričakujejo v alpskih dolinah, segle bodo vse do –5 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa ob morju, kjer se bo čez dan ogrelo do 12 stopinj Celzija.

