Velika in pomembna zmaga Olimpije pri vodilnem Salzburgu 24ur.com Hokejisti SŽ Olimpije so v zaostali tekmi 35. kroga lige ICEHL v gosteh premagali Salzburg s 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). Z veliko zmago so naredili pomemben korak v boju za vsaj šesto mesto, ki še vodi neposredno v končnico. Zaenkrat sicer ostajajo na sedmem, a imajo odigranih manj tekem od najbližjih konkurentov.

