Olimpija ugnala Celovec Dnevnik Hokejisti SŽ Olimpije so v torek v dvorani Tivoli v ligi ICEHL gostili KAC iz Celovca in si priigrali minimalno zmago z 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Ljubljančani so v spomin na premierno tekmo 21. februarja 1932, ko se je takratna Ilirija pomerila s KAC...

