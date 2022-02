V Tivoliju poseben jubilej: 90 let od prve hokejske tekme v Ljubljani 24ur.com Hokej v Ljubljani praznuje poseben jubilej, saj mineva 90 let od prve hokejske tekme, ki je bila odigrana v slovenski prestolnici. Tako kot leta 1932 se bosta tokrat tudi pomerili moštvi iz Ljubljane in Celovca. Dvoboj ljubljanskih in celovških zmajev v Tivoliju v okviru lige ICEHL bodo v taboru SŽ Olimpije obeležili tudi s posebnimi spominskimi dresi, ki jih bodo nosili domači hokejisti.

Sorodno



Oglasi