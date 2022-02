Strokovna skupina za postopno sproščanje pogoja PCT in ukinitev karanten Dolenjski list Strokovna skupina je z ministrom Poklukarjem prilagajanje ukrepov danes pretresala na Brdu pri Kranju. Med pomembnejšimi novostmi so ukinitev pogoja PCT v trgovinski dejavnosti in ukinitev odrejanja karanten, a gre šele za predloge, ki jih mora potrditi vlada. preberite več » ...

Sorodno

























Oglasi