Slovenski skakalci srebrni na ekipni tekmi! Primorske novice Slovenski smučarski skakalci Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc, vodilni po prvi seriji, so današnjo zadnjo skakalno tekmo olimpijskih iger v Pekingu končali na drugem mestu. Zmagali so Avstrijci, tretji so bili Nemci, branilci naslova Norvežani pa četrti.

