Po zmagi nad rdečimi zmaji iz Celovca so možnosti za končnico spet realne 24ur.com Hokejski zmaji po drugi zaporedni zmagi v razširjenem avstrijskem prvenstvu, v Tivoliju je z nogometnih 1:0 padel stari znanec iz Celovca – KAC, močneje upajo na neposredno uvrstitev v končnico, kamor gre prvih šest ekip po rednem delu sezone. Ljubljančan še v tem tednu čakata novi dve domači tekmi, ko bodo gostili italijansko ekipo Pustertal in češki Znojmo. Dvoboj starih znancev iz Ljubljane in...

