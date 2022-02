Norvežani so izkoristili nepričakovano rusko darilo Dnevnik Na predzadnji moški tekmi v biatlonu je slovenska moška štafeta (Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko, Rok Tršan) osvojila enajsto mesto. Rusija, ki je vodila od prvega do zadnjega strelskega postanka, je osvojila bron, do zlata so prišli Norvežani,...

