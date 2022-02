Slovenski biatlonci končali na 11. mestu, zlato Norvežanom 24ur.com Norveški biatlonci so na olimpijskih igrah v Pekingu osvojili peto zlato kolajno. Za to je zaslužna moška štafeta, ki je premagala Francijo in Rusijo. Slovenci v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Rok Tršan so zasedli 11. mesto in se v boj za visoka mesta niso vmešali.

Sorodno

















Oglasi