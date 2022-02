Kijev in separatisti v Ukrajini z novimi obtožbami o obstreljevanju Dnevnik Ukrajinska vojska in proruski separatisti se danes drugi dan medsebojno obtožujejo kršitev prekinitve ognja na vzhodu Ukrajine. Kremelj je zaradi tega izrazil zaskrbljenost, Kijev pa je zagotovil, da samo krepi svojo obrambo in da separatistov ne

Sorodno























Oglasi Omenjeni Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jakov Fak

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Robert Golob