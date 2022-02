Proruski separatisti v Donecku napovedali evakuacijo civilistov v Rusijo 24ur.com Proruski uporniki na vzhodu Ukrajine so obtožili vladne sile za bombardiranje več naselij, medtem ko ruski mediji poročajo, da pehotne in oklepne enote še naprej zapuščajo vadišča v bližini ukrajinske meje in se vračajo v oporišča v notranjosti države. Vodja proruskih separatistov v Donecku napovedal množično evakuacijo civilistov v Rusijo. Na zahodu so medtem še vedno prepričani, da se bo ruska ...

