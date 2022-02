"Našel sem dekle, ki je bilo živo zakopano." Plaz v Braziliji usoden za skoraj 100 ljudi. RTV Slovenija Iz mesta Petrópolis v Braziliji poročajo o najmanj 100 mrtvih. Hudourniške padavine so v torek prizadele gorato območje severno od Rio de Janeira in dobesedno odnesle hiše in soseske. Reševalci si do morebitnih preživelih utirajo pot skozi blatno območje.

