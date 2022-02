V gorah znatna nevarnost snežnih plazov Večer Zaradi novozapadlega snega Agencija RS za okolje opozarja na nevarnost snežnih plazov v gorah. Znatna nevarnost je v Juljskih Alpah ter v zahodnih in osrednjih Karavankah nad nadmorsko višino okoli 1500 metrov. Nevarna so mesta z napihanim snegom in strmejša pobočja, kjer se lahko zaradi šibke plasti pod novim snegom sprožijo plazovi suhega snega.

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Miha Kordiš

Borut Pahor

Janja Sluga

Maruša Ferk