Neuradno: včeraj potrdili polovico manj okužb kot prejšnji teden SiOL.net Včeraj so v Sloveniji potrdili 3.758 primerov okužbe z novim koronavirusom, smo izvedeli neuradno. To je 3.805 primerov okužbe manj kot prejšnji četrtek, ko so jih potrdili 7.563.

